Soylu’ya göre Buldan’ın ‘dili zehirli’, Temelli ise ‘meymenetsiz komünist sakallı’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli için hakaretamiz ifadeler kulandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Soylu, yerel seçim faaliyetleri kapsımında İzmir’in Tire ilçesinde seçmenlere seslendi.

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HDP eş başkanlarını hedef alan bakan, “Pervin Buldan denilen o kadın yumuşak gözükür ama zehirli diliyle beraber, ‘Bu seçimde 40 yıllık mücadelemizi taçlandırmak için sandığa gideceğiz’ diyor. 40 yıl önce PKK kuruldu. Bu ne demek? ‘Ey bizimle beraber olanlar derdimiz seçim değil, bizim derdimiz PKK’nın ideolojisini buralara hakim kılmakt’” dedi.

Soylu, Temelli’ye yüklenmeyi de ihmal etmedi: “Suratında meymenet olmayan HDP eş başkanı komünist sakallı adamı tanıyor musunuz? Dedi ki ‘Kürdistan’da biz kazanacağız… İstanbul, Ankara, İzmir, Adana’da AKP’ye MHP’ye kaybettireceğiz… Verilen oylar Cizre’ye, Silopi’ye güç katacak… Biz yüzümüze maske taktık burada PKK ile, batıda CHP, Saadet, İYİ Parti ile mücadeledeyiz diyor yani. “

Soylu ‘Yürütürsek adam değiliz lan!’ talimatını aktardı

HDP’li vekilleri ‘milletvekili’ olarak kabul etmediğini de söyleyen Soylu, “Onlar terörün vekilidir. Vallahi de billahi de umrumda değil. Onlar siyasi parti değil terör örgütünün siyasi koludur” diye konuştu.

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Soylu ayrıca 15 ilde yürüyüş yapmak isteyen HDP’lilere ‘Yürütürsek adam değiliz lan!’ talimatıyla izin vermediğini aktardı.