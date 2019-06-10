Soylu’ya ‘Akıllı ol’ diyen vatandaş: Pontus ifadesine tepki gösterdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Akıllı ol” dediği için hakkında soruşturma açılan vatandaş, “Bakan, Pontus suçlamasına sessiz kaldığı için tepki gösterdim” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bayram kutlamaları kapsamında Trabzon’a giden Soylu, havalimanında CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen bir grup vatandaş tarafından “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla protesto edilmişti. Mehmet Ali Sivaz isimli bir vatandaşın da “Akıllı ol Soylu” demesi üzerine bakan, “Artistlik yapma” diye yanıt vermişti. Trabzon valiliği de Sivaz hakkında ‘tehdit’ suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Sivaz, Soylu’ya hakaret etmediğini, tam tersine ‘Rum’, ‘Pontus’ gibi ifadelere tepkisiz kalınması nedeniyle bir Trabzonlu olarak kendisinin hakarete uğradığını dile getirdi.

‘Provokatör de değilim, kukla da’

Kendisinin ‘CHP’nin tuttuğu bir provokatör’ olduğu iddiasına da tepki gösteren Sivaz, “Süleyman Soylu’ya o sözleri sarf etmemde CHP’lilerin teşviki olduğunu söyleyenler, açıkça yalan söylüyor. Ben kukla değilim. Trabzon’un evladıyım” diye konuştu.

‘Ailemde şehit ve gaziler var’

İnsanları ‘ayrıştıran ve yaftalayan herkesin uyarılması gerektiğini‘ söyleyen Sivaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailemde bir şehit, iki de gazi var. Gazilerden biri öz kardeşim. Ülkemin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan her türlü saldırı ve provokasyona karşı durmuş biriyim, her zaman da karşı duracağım.”