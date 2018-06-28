Soylu’nun talimatı sonrası CHP: Şehit cenazelerine tam katılım sağlayacağız

CHP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’li il başkanlarının asker cenazelerine alınmaması yönündeki talimatı sonrası, cenazelerin olması halinde ‘tam kadro’ katılacaklarını açıkladı.

Soylu, valilere müsteşarı üzerinden “CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin” diye talimat gönderdiğini açıklamıştı.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere konuşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK’nın Soylu’nun sözleri üzerine olağanüstü toplandığını, bu sözlerine geçiştirilecek sözler olmadığını dile getirdi.

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Tezcan, şunları söyledi: “Merkez yönetim kurulumuz, bütün Türkiye’de il örgütlerimizin tam kadro olarak, şehitlerin huzurunda olacağını kamuoyuna bildirme kararı aldı. İnşallah şehit cenazeleri son bulur. Şehitlerimiz geldiği sürece il örgütlerimizin tamamı tam kadro halinde şehit cenazelerinde yer alacaktır.”

Bildiri hazırlandı

CHP sözcüsü, yarın CHP’nin 81 il örgütünün saat 11.00’de eş zamanlı okuyacağı bildiriyi de paylaştı:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim’ sözleri ile toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum, açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip, derhal içişleri bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir.

Daha yeni tamamlanan seçimlerin, toplumda gerilimleri yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada, şehitlerimizin huzurunda olacaktır. Hiçkimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidarındır.”