Soylu’nun sözleri anımsatılan İmamoğlu: İlgilenmiyorum, işime bakarım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasından dolayı, ‘Türkiye’yi şikayet eden ahmak’ diye nitelemesiyle başlayan polemiğe noktayı koydu: “Ben belediye başkanıyım, işime bakarım.”

Fotoğraflar: İBB



Soylu, Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin hazırlanan rapor hakkında konuşan ve kayyım atamalarını eleştiren İmamoğlu için, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” demişti. İmamoğlu da “Söyleyene bakarım adam mı diye” diyerek yanıt vermişti. Soylu bu kez de, “Türkiye’nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarının hapse atılmasını savunmak doğruysa, ben milletimden ve İmamoğlu’ndan özür dilerim” diye konuşmuştu.

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Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı tünel tamamlanma töreninde Soylu’nun son sözleri sorulan İmamoğlu şöyle dedi: “İnanın ilgilenmiyorum yani. Başka konulara geçelim. Hiç değerli bir beyan da değil. Cevap verilecek bir pozisyonda da değil. Tümüyle siyasi bir mecra oluşturmak istiyor. Ben, belediye başkanıyım, işime bakarım.”

‘Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı 2020’nin ilk çeyreğinde açılacak’

Fulya Durağı’ndaki törende, tünel kazmakta kullanılan ‘TBM’ (Tunnel Boring Machine) denen kazı makinası yer altından çıkarıldı. Hattın çok değerli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, hattın iki bölümden oluştuğunu belirterek şunları söyledi: “Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy hattımız var. Bir de Mecidiyeköy-Mahmutbey hattımız var. Bu hattımız saatte, tek yönde 70 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Ancak Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy hattında ne yazık ki biraz daha zamana ihtiyaç var. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattımız ise inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hizmete açacağımız bir hat. Ancak ikinci kısım olarak gösterebileceğimiz Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy hattı ise özellikle buradaki kazı çalışmalarında karşılaşılan tarihsel bulgulardan dolayı biraz daha fazla zamanımızı alıyor.”

Kabataş-Mahmutbey hattının toplam uzunluğu 24.5 kilometre. 19 istasyondan oluşan, tek yönde 70 bin yolcu taşıyabilecek hat Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerinden geçecek.

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İmamoğlu, Beşiktaş’ta, özel halk otobüsü şoförünün durağa dalarak bir kişinin ölümü, 12 kişinin yaralandığı olayla ilgili, kamera kaydı olmadığı, şoförün kamerayı bozduğuna dair görüntü ve haberler anımsatılınca ise “Görüntüleri ben de izledim. Yakından takip ediyorum” dedi.

‘Halk Otobüsleri kaldırılmayacak ama tekelleşmeye karşı tavrımız net’

İmamoğlu, halk otobüsleriyle ilgili yeni bir düzenleme olacağı ya da kaldırılacağı yönündeki söylentiler sorulunca ise şunları söyledi: “Kaldırmak gibi bir kararımız yok. İnsanların mesleki süreçlerine saygı duyuyoruz. Bazı konularda orta ve uzun vadede kararlar alınabilir. Ancak böyle bir halk otobüslerini kaldırma kararımız olmadığı gibi şu kararımız var: Kendi içinde tekelleşmeye karşı duruşumuz net… bir kişiye ait 60-70 otobüs vesaire… Böyle bir şeye asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz.”

İmamoğlu, törende tatlı dağıttı.

İBB başkanı, “Olayın olduğu gün araç içerisindeki kameranın devre dışı bırakılması delil karatmaya da giriyor. Bunun aksine bir açıklama yapan oda başkanvekiliyle bir irtibatınız oldu mu olayın ardından? Sizin yaptırım yetkiniz var mı? Nasıl bir yol izleyeceksiniz” sorusunu şöyle yanıtladı: “Halk otobüslerinin büyük bölümünde kameraların kayıt yapmadığı yolunda görüşler var. Bunun gibi kayıt olmadığından emin miyiz? Bu konuda arkadaşlarım sıkı bir denetimi tekrar yapıyor. Bir kere olmak zorunda. Artı bir karartma işlemi, eylemi elbette ki bir adli vaka. İdari anlamda bizim yaptırımlarımız var. O hat, o otobüs sahibi ve diğer unsurlarla ilgili kurumsal olarak yaptırımlarımızı yapacağız. Oda bir tüzel kişilik ve biz odaya direk bir yaptırımda bulunamıyoruz ama bu şehirle olan ilişkilerinde uyarılarımızı en üst perdeden bu arkadaşımıza yapmaları konusunda beyanda bulundum ve takip ettiriyorum. Ben, kendisini şu ortamda arama ihtiyacı duymadım. Zira o cümle üzerine sadece görüşüp ne yapması gerekiyorsa bizim kurumumuz onu yapacak. Tavizimiz yok.”



