Soylu’nun ‘mürekkebi kurumadan’: Asker cenazesinde CHP çelengi yere atıldı

Kahramanmaraş’ta PKK’lılarla girilen çatışmada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Tören öncesi cami avlusuna getirilen CHP Bursa il başkanlığına ait çelenk, bir grup tarafından yere atıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit” demişti.

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Orhan-ı Kebir Camii’nde düzenlenen askeri törende cenazenin getirilmesinin ardından CHP il başkanlığına ait çelengin cami avlusunda diğer çelenklerin yanına konulması sırasında gerginlik çıktı Törene katılan bir grup, çelengi bulunduğu yerden aldı. Kısa süreli arbedenin ardında bir kişi çelengi yere atarak çiğnedi. Gerginliğin artması üzerine polis, çelengi yerden alarak cami avlusundan uzaklaştırdı.

Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, milletvekilleriyle birlikte CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve yaklaşık beş bin kişi katıldı.

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Baba Halil Özkan, başsağlığı dileyen Çavuşoğlu’na, “Vatan sağ olsun, dört oğlum daha var” dedi.