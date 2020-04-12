Soylu’nun istifası sosyal medyada ‘ters tepti’

Süleyman Soylu’nun içişleri bakanlığından istifası, sosyal medyada ‘ters tepti.’ Çok kısa sürede Soylu’nun övüldüğü, istifasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesi istenen yüz binlerce tweet atıldı.
Soylu, cuma günü birdenbire ilan edilen ve insanların panik halinde marketlere hücum edip sosyal mesafe kuralını hiçe saymasına yol açan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle şimşekleri üzerine çekmişti.
Soylu’nun 21:30 sularında söz konusu durumun mükemmel yönetilen süreçle uyuşmadığını belirterek duyurduğu istifası, sosyal medyada hemen gündemin başına oturdu. Kısa sürede yüz binlerce tweet atıldı.
Soylu’nun istifası beklenmiyordu. Çünkü Soylu, beklenmedik sokağa çıkma yasağı ilanının hemen ardından katıldığı bir canlı yayında, “İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır” demişti. Buna karşılık Soylu’nun istifa açıklamasında, “Sorumluluk, her yönüyle şahsıma aittir” demesi dikkat çekmişti.