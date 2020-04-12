Soylu’nun istifası sosyal medyada ‘ters tepti’

Süleyman Soylu geri dönsün ya da dönmesin, AK Parti hükümetleri tarihi içinde istifası gündeme bu denli bomba gibi düşen, 1 saatte 700 bin twit atılan tek bakan olmuştur. Bu istifa gerçekleşirse bile veda olmayacağı aşikâr.



Bu ülkeye vereceği daha çok hizmetler var.