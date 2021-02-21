Soylu’nun Gare’ye gittiğini söylediği HDP’li vekil, ‘Yalan’ dedi: Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gare’ye giden HDP’li kadın milletvekilinin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu öne sürdü. Taşdemir, bunun yalan ve iftira olduğunu savundu. Ankara başsavcılığı, Taşdemir hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Soylu, salı günü, operasyonla ilgili Meclis’teki bilgilendirme toplantısında, bir milletvekilinin Gare’ye gittiğini söylemişti. İsim vermeyen Soylu, daha sonraki açıklamasında Gare’ya gidenin HDP’li bir kadın vekil olduğunu ifade etti.

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Dün akşam A Haber’de ‘Gündem Özel’ programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, 2017’de PKK’ya katılan ve kısa bir süre önce teslim olan bir kişiden bahsetti.

Teslim olan kişinin örgüte üye olma sürecini de anlatan Soylu, eski HDP Siirt milletvekili Hatice Kocaman’ı aradığını belirterek şöyle devam etti:

“Onu arıyor diyor ki, ‘Ben terör örgütüne katılmak istiyorum, sizin telefonunuzu bana verdiler.’ Söylediği cümle şu, ‘Benim başımı belaya mı koyacaksın, telefonda böyle şeyleri konuşma, şuraya gel.’ Onun evinde biraz kalıyor ve ardından onun yol göstermesiyle terör örgütüne katılıyor. Zaten birçoğunun böyle olduğunu bu yöntemlerle ya ilçe başkanları ya il başkanları il yöneticileri ya belediye başkanları ya belediye meclis üyeleri, bunlarla beraber, açık alan yapılanmalarıyla bunu gerçekleştiriyorlar.

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‘Gara’da eğitim alıyor’

Ardından Gara’da eğitimlerini alıyor. Bazen Mahmur’a gidiyor bazen geliyor. En nihayetinde Gara’dan Mahmur’a gidileceği söyleniyor. Sivil kıyafetli olan ve birkaç zamandır da orada kaldığını gördüğü birisiyle beraber arabaya biniyorlar Gara’da. İşte ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki, ‘Bunu tanıdın mı’ diyor. ‘Hayır tanımadım’ diyor. ‘Bu Dilan Dirayet Taşdemir’ diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara’ya geliyor. Gara’da kaldıktan sonra Mahmur’a geçiyor. Mahmur’a da bu arabayla beraber gidiyorlar.”

‘Kandil’e Avrupa diyorlar’

Meclis’te operasyonula ilgili bilgi verirken “Gara’yı siz iyi bilirsiniz” dediğini anımsatan Soylu, “Öyle dediğinde aslında farklı başka milletvekilleri de var, oralara giden, oralarla iş tutan, karşıya geçen, mesaj alan, mesaj götüren, mesaj veren, politika belirleyen, politika taşıyan var. Terör örgütünün yukarıdakileri Kandil’e Kandil demezler. ‘Avrupa’ derler. ‘Avrupa size şunu söyledi mi, Avrupa bunu size söyledi mi’ gibi kendi aralarında son yıllarda geliştirdikleri kod adı.”

Taşdemir ise Soylu’nun açıklamalarının ardından Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz.”

Ankara başsavcılığınca, Taşdemir hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Buldan: Erdoğan’ın onayıyla gittiğimiz Kandil fotoğrafları

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Soylu’nun programda gösterdiği fotoğraflarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı:

“İçişleri Bakanının dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan’ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotograflarıdır. Ben salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım.”