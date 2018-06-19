Soylu’nun ‘devrimci’den anladığı Erdoğan’mış: Canlı bombalardan değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘devrimci’ diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Büyük bir devrimcidir. Öyle sol yumruklarını havaya kaldıran, molotof kokteyli yapan, canlı bomba olan devrimciler gibi değildir” dedi.

Mersin’deki Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Bakan Soylu, AKP’nin 16 yıllık iktidarı süresince Türkiye’nin, Erdoğan önderliğinde iyi yönetildiğini savundu.

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Erdoğan’ı bir kelime ile tarif etmek gerekirse, bunun ‘devrimci’ olacağını ileri süren Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Tayyip Erdoğan eğer bir kelimeyle adlandırılacaksa büyük bir devrimcidir. Tayyip Erdoğan, öyle sol yumruklarını havaya kaldıran, üç, beş sloganla kendisini belli eden, molotof kokteyli yapan, canlı bomba olan, her şeyi reddeden devrimciler gibi değildir. Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir.”

Geçmişte vatandaşların, dindar olduklarını söylemeye çekindiklerini öne süren bakan, artık kimsenin kimseyi tehdit olarak algılamadığını, insanların rahatça kendilerini ifade edebildiğini savundu.

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Ramazan’da Van’dan başlayıp, Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Şırnak, Cizre, Silopi ve Diyarbakır’ı teker teker gezdiğini anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi: “İnsanlar gece 02.00-03.00’e kadar sokaklardalar. Esnaf cıvıl cıvıl. Bir esnaf bana ‘Sayın bakanım, çoluk çocuğu göremez olduk iş yoğunlundan’ dedi. Allah daha fazlasını versin. Biz üç yıl öncesini de hatırlıyoruz. Oradaki oteller kapanmak üzereydi, bize destek olun diye hükümetin her bakanının, üyesinin kapısını aşındırıyorlardı. Yüksekova’da 15 yaşındaki kızı zorla dağa götürülen bir anne kolumdan tuttu. ‘Sen devletin adamısın, güçlü adamsın. Bana kızımı getir’ dedi. O annenin o haline çare olamazsan ne yapacaksın. Bugün oradaki anneler artık kızım birileri tarafından götürüldü mü diye endişe etmiyorlar. Oturuyorlar kızlarıyla, doktor mu mühendis mi olacaksın diye bakıyorlar. İkindi ezanından sonra sokağa çıkılamaz bir yerde bugün şükürler olsun büyük adımlar attık.”