Soylu’nun deprem korkusu: Tarihe kara adam olarak geçmekten Allah’a sığınırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beklenen İstanbul depremine vurgu yaparak, “Benim korkum şu; bizim zamanımızda olur da sorumluluğunu taşıyan biri olarak tarihe kara bir adam olarak geçmekten Allah’a sığınırım” dedi.

Fotoğraf: DHA

Soylu Türkiye’nin deprem miladının sonuçları itibarıyla 1999’daki Marmara depremi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Afet yönetiminde kurumsallık sorununu aşmaya çalıştık. Türkiye Afet Müdahale Planı konusunda güncellemeler yapacağız. Zihnimizde hep büyük İstanbul depreminin antrenmanını jimnastiğini yapıyoruz”.

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Muhabirlere ‘Deprem haberi nasıl yapılır’ eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ‘Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı’nda konuşan Soylu, çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi: “Ortak bir deprem hattı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ambulanslar binalara ulaşamaz, aldığı hastaları hastaneye götüremez depremde. Buna ait tedbirleri de çalışıyoruz. Kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Tüm televizyonlara yönelik eğitime başlıyoruz. Muhabirlere de ‘Depremde ne söylemek lazım, nasıl haber yapılması gerekir’ eğitimini vereceğiz.”