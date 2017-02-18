Soyluluk ünvanı geri alınan İspanya Prensesi yolsuzluktan aklandı, eşine hapis cezası verildi

İspanya Kralı 6’ncı Felipe’nin kardeşi Prenses Cristina de Borbon, vergi yolsuzluğundan yargılandığı davada aklanırken, birlikte yargılandığı eşi Inaki Urdangarin altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Prenses Cristina’nın 1997 yılında evlendiği eski hentbol oyuncusu eşi Inaki Urdangarin hakkında, başkanlığını yaptığı, kâr amacı gütmeyen Noos Vakfı’nın Balearic Adaları ve Valenca’da düzenlediği spor etkinliklerinde bölgesel hükümetleri dolandırarak 5 milyon 600 bin avro haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 2010 yılında soruşturma başlatılmıştı.

Hem eşinin suçunu bildiğinden, hem de bu paranın bir kısmını kişisel harcamalarında kullandığından şüphelenilen Prenses Cristina da davada tanık olarak dinlenmişti. Ardından da Prenses Cristina hakkında da yargı süreci başlatılmıştı.

İspanya tarihinde sanık olarak yargı önüne çıkan ilk Kraliyet üyesi olan Prenses Cristina sanık olarak ifade vermeye ‘güle oynaya’ gitmiş, aracının mahkemenin kapısına kadar yanaşmasına izin verilse de, 15 metre geride inip ‘utanç yürüyüşü’ yaparak gazetecileri selamlamıştı.

Kral 6’ncı Felipe, Borbon’a babası eski İspanya kralı Juan Carlos tarafından verilen ‘Parma Düşesi‘ ünvanı Kral 6’ncı Felipe tarafından geri alınmıştı.