Soylu’dan ‘YSK üstünde baskı kuruyor’ diyen CHP’li Erkek için suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in “Bakanlar YSK üzerinde baskı kuruyor” sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Erkek, yerel seçimler sonrası tartışmalı kararlara imza atan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri üzerinde iktidarın baskı kurmaya çalıştığını söyleyerek, “İçişleri Bakanı (Süleyman Soylu) ile Adalet Bakanı’nın (Abdulhamit Gül) YSK üyelerini aradığını duyuyoruz” demişti.
Bir ‘iftiralar bütünüyle karşı karşıya‘ olduklarını savunan Soylu, suç duyurusu kararını Twitter’dan duyurdu: “Bu yöntemle bir başbakan ve iki bakan astıran milli şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK’yı baskı altına almaya çalışan CHP’nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum.”