Soylu Twitter’a çattı: Demokrasinin kimyasını bozmaya çalışıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kayyım rektör’ protestolarına katılanları ‘zehirli yılan’ diye nitelediği paylaşıma Twitter tarafından kısıtlama getirilmesini, ‘demokrasinin kimyasının bozulmaya çalışılması’ olarak tanımladı.

Fotoğraf: AA

Twitter Soylu’nun hem “LGBT sapkını’ ifadesinin yer aldığı tweetlerine ‘kuralların ihlal edildiği’ notunu eklemişti.

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Bahçeli’nin bugün kısıtlanan tweetinde ise şu ifadeler yer alıyordu: “Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir.”

Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımda şunları aktardı: “Terör örgütlerine ve sapkın LGBT’ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz.”

Dünyadan tepkiler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Twitter paylaşımında ‘kayyım rektör’ protestolarıyla ilgili “Yetkililerin, LGBTİ+ bireylere karşı nefret ve ayrımcılığı teşvik eden homofobik ve transfobik yorumlarını kınıyoruz” demişti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise, ‘protestolarda öğrencilerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını’ belirterek “Bu protestolar nedeniyle LGBTİ+ bireylere yöneltilen söylemleri şiddetle kınıyoruz” demişti.

Ne olmuştu?

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.

Bu protestolar kapsamındaki bir kampüs sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Bunun üzerine, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük binası önünde oturma eylemi yapmış, polis eyleme müdahale edip 159 kişiyi gözaltına almıştı.

Kampüste gözaltına alınan 159 öğrencinin, 30’unun da salınmasıyla, hepsi dün serbest bırakılmıştı.

Kadıköy’de gözaltına alınan 105 kişiden 82’si işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Eylemlerle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı bugün eylemlerde toplam 528 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.