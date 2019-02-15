Soylu’dan tuhaf çağrı: Ankara büyükşehire Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin 31 Mart’taki yerel seçimlerde Ankara’yı kazanması durumunda milletten intikam alacağını ileri sürerek, “Ankara büyükşehir belediyesine (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Soylu, dün Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde şehit yakınları, gazi ve muhtarlarla salon toplantısında bir araya geldi.

Reklam

Soylu buradaki konuşmasında yerel seçimlere değindi.

CHP’li bir belediyenin Ankara’da yaşayanlar için bir kabus oluşturacağını savunan Soylu şöyle konuştu: “Bakın çok net söylüyorum. CHP’li bir belediyenin bir kabus oluşturacağını düşünüyorum. Siz görün ondan sonra neler yapıyorlar. Ellerine geçirince memleketimizin, milletimizin, Ankara’mızın kazanımlarını nasıl yok ediyorlar, nasıl şımarıyorlar ve nasıl milletten hınç almak için türlü türlü senaryolar uyguluyorlar. Sizden bir tek şey isterim; Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın.”

Reklam

Soylu ayrıca sesinin gür çıktığını belirterek bunun nedeninin makam/mevki olmadığını, ‘milletin oyu’ olduğunu söyledi.