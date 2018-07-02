Soylu’dan, ‘şehit cenazesi’ talimatına ‘İç savaş çağrısı’ diyen CHP’ye: Benimki tedbir

CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması talimatı nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘iç savaş çağrısı yapmakla’ suçladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bunun neresi iç savaş çağrısı? Benimki tedbir” dedi.

“Neyin iç savaşıymış bu” diyen Soylu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘seçim gecesi YSK’nın önüne 50 bin avukat’ çağrısını kastederek, “Peki seçim akşamı hepimiz kulaklarımızla duymadık mı? ‘YSK’nın önüne tüm vatandaşlarımızı çağırıyoruz’ demek ne demek” diye sordu.

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CNN Türk’te Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Soylu, “CHP il başkanları cenazeye gelmesin dedim. CHP’nin yöneticileri niçin bu arkadaşımızın ve bu arkadaşımız gibilerin katlinde ağızlarına fermuar çekip duruyorlar? Nasıl onlar bölücü olmuyor da ben bölücü oluyorum? Nasıl İstanbul İl Başkanı kalkıp şehide hakaret ediyor, askere polise… Onlar bölücü olmuyor da biz bölücü oluyoruz. Bunun neresi iç savaş çağrısı, benimki bir tedbir. Neyin iç savaşıymış bu? Peki seçim akşamı hepimiz kulaklarımızla duymadık mı? ‘YSK’nın önüne tüm vatandaşlarımızı çağırıyoruz’ demek ne demek? Hiç böyle bir şey duydunuz mu siz? Türkiye dünyada seçimlerini en namuslu yapan ülkedir. Teröre moral vermeyi CHP tabanı da kabul etmez” dedi.

Soylu ‘şehit cenazeleri’ konusuyla ilgili şöyle devam etti: “‘İçişleri bakanının yetkisi yok’ diyorlar. İçişleri bakanının yetkisi var. Onların kafası 15 Temmuz öncesinde kalmış. Ey CHP tabanı buna sessiz kalmayın. Bundan sonra kim giderse gitsin ister protokolde ister arka tarafta dursunlar. Benim bunu terörle mücadele eden birisi olarak toplumla paylaşmam benim için en doğaldır. Cenazeye gidecekmiş. Şimdiden sonra varsın gitsinler cenazeye.”

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HDP’lileri tehdidiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Soylu, Pervin Buldan’la telefon görüşmesini hatırlatarak, “PKK ile HDP’yi kimse ayrı görmesin. HDP diye bir siyasi parti yoktur. Kendileri adına Meclis’te bir irade ortaya koyabilme kabiliyetleri söz konusu değildir. PKK Meclis’te dursun derse dururlar, çekilin derlerse çekilirler. O sabah o olay oldu ve Buldan’ı aradım. Kişisel tehdidim olmadı. Ama HDP ve PKK konusunda fazlasını söyledim. Kendileri adına çizilmiş çizginin dışında bir irade ortaya koymaları mümkün değildir” dedi.