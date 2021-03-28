Soylu’dan ‘pudra şekeri’ Ayvatoğlu açıklaması: Görüntü şantajdan sızmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain kullanırken çekilmiş görüntüsünün işin çine şantaj girince ortaya çıkarıldığını söyledi.

Soylu, Ayvatoğılu’yla fotoğrafına şöyle açıklık getirdi: “GBT mi (Genişletilmiş Bilgi Taraması) alacağız fotoğraf çektirmeden önce?”

Bugün ikinci kez gözaltına alınan Ayvatoğlu ilk ifadesinde “Kokain değil pudra şekeriydi” demesinin ardından yeniden gündem olmuştu.

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Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Soylu görüntünün 2018 yılına ait olduğunu hatırlattı.

Ayvatoğlu’nun uyuşturucu satıcılığı yaptığıyla ilgili henüz bir bulgu olmadığını ifade eden Soylu şöyle devam etti: “Dönem dönem kullanıyormuş. Arkadaşlarının ifadelerine göre bu bir yerden satın almış ve temin etmiş. Bu ifade yüzde yüz doğru olmayabilir. Arkadaşları da pudra şekeri gibi kendilerini aklamak istiyor.”

Bakan, görüntünün nasıl ortaya çıktığına dair ise şunları söyledi: “Birlikte kullandığı arkadaşlarıyla alacak verecek meseleleri var. Meselenin içerisine şantaj girince kamuoyuna veriliyor. Dört mesele var burada: Bir, kullanıcılık var. İki, özendirme mi yapılıyor? Üç, yoksa şantaj olarak mı piyasaya sürdüler? Dördüncüsü de temin. Dördünden biri veya birkaçı.“

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Soylu Ayvatoğlu’nun AKP’ye nasıl girdiği sorusunu ise şu ifadelerle geçiştirdi: “Sizin yanınızda çalışan birisi eroin kullanırsa suçlu siz mi olacaksınız? Mesele belli olur olmaz devlet gereğini yerine getirdi mi? Getirdi. Gözaltına alındı. Mahkemeye çıktı. Mahkeme adli kontrol kararı verdi. ‘Şeker‘ diyebilir, ‘pudra şekeri‘ diyebilir, isterse ‘kahve ve kolonya‘ diyebilir, ne derse desin, umurumuzda değil. Bizim görevimiz ne? İşin doğrusunu bulmak.”

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından AKP’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalıştığı belirtilen birinin nasıl böyle bir hayat sürecek parayı kazandığı sorusu gündeme gelmişti.

Soylu şunları söyledi: “Eğer haksız bir kazanç varsa mahkeme orada, hukuk orada. Burada başka bir iş mi yapıyor? Ya da daha önce yaptı mı? Derinlemesine değerlendirmenin yapılmadığı bir yerde hüküm ortaya koymak çok yanlış olur.”

AKP: Partiyle ilişiği kesildi

Görüntünün ortayı çıkmasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, genel merkez personeli Ayvatoğlu’nun partiyle ilişiğinin kesildiğini bildirmişti.