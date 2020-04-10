Soylu’dan polislere evlilik tavsiyesi: İnşallah koronavirüsten sonra düğün yapalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Haftası nedeniyle Ankara’da polis noktasını ziyaret etti. Sosyal mesafeyi koruyarak polislerle sohbet eden Soylu, bekar polis memurlarına evlenmelerini tavsiye etti.

Fotoğraf: DHA

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Pursaklar ilçesindeki polis uygulama noktasını ziyaret eden Soylu şunları söyledi: “Millet evinde bugün huzur içindeyse bunun en önemli teminatını sizler ortaya koyuyorsunuz. Sadece milletimizin asayişini ve güvenliğini temin etmiyorsunuz aynı zamanda bir polisin anne olduğunu, evlat olduğunu, baba olduğunu, kardeş olduğunu özellikle dünyanın ve Türkiye’nin, insanlığın ve milletimizin bu zor günlerinde gösteriyorsunuz.”

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Teşkilatın, salgınla mücadele için alınan önlemlerin uygulanmasını sağlamaktan yaşlıların maaşını eve götürmeye kadar çök önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Soylu, sohbet sırasında bir polis memuruna, “Kaç çocuğun var?” diye sordu. “Evli değilim sayın bakanım” yanıtını alınca, “İşi biraz çabuk tutalım. Aile ile kalmak mı daha iyi, tek başına kalmak mı daha iyi” dedi.

Bekar olan diğer polislere de evlilik tavsiyesinde bulunan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a dönerek, “İnşallah koronavirüsten sonra bir düğün yapalım” dedi.