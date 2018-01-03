Soylu’dan polise talimat: Uyuşturucu satıcısının bacağı kırılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018’de uyuşturucuyu bitirme sözü verirken, okul çevresinde görülen satıcıların ‘bacağının kırılması’nı istedi.

Ankara’daki Genel Güvenlik ve Uyuşturucu’yla Mücadele Toplantısı’nda konuşan Soylu, eskiden sadece haşhaş yapraklarıyla veya kenevirden yapılan uyuşturucuyla mücadele ettiklerini, şimdiyse karşılarına çok daha öldürücü sentetik uyuşturucuların çıktığını kaydetti.

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Soylu, Avrupa Birliği’nde uyuşturucuk kaynaklı ölüm rakamının milyonda 21,3, Türkiye’de ise 10 olduğunu belirterek PKK’nın uyuşturucu ticaretinden yılda 1,5 milyar dolar kazandığını ifade etti.

‘PKK’lılarla aynı’

İçişleri bakanı, yalnızca Ankara’da 2017’de 1610 kişinin uyuşturucu suçu nedeniyle tutuklandığını anlatarak “PKK bizim için nasıl bir tehditse, PKK’lı teröristlere ne yapıyorsak uyuşturucu satıcılarına da aynı şekilde davranmak zorundayız” diye konuştu.

Kimsenin Türkiye’nin geleceğini zehirlemeye hakkı olmadığını belirterek uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisinin ne yaparsa yapsın sorumluluğu üzerine alan Soylu, terör ve uyuşturucuyla eş zamanlı olarak mücadelenin gerekiğini söyledi.

‘Ayağını kırmak polisin görevi’

Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “81 ilimizde yedi kez okul çevrelerinde huzur uygulamaları yaptık. Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, beş yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız. Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız. Ben bir buçuk yıldır bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin.”