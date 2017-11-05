Soylu’dan ‘OHAL bitsin’ diyen TÜSİAD’a: Birilerinin üfürmesiyle istiyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, OHAL’in kaldırılmasını bir kez daha isteyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’e seslendi: “Birilerinin üfürmesiyle beraber Türkiye’nin OHAL şartlarını ortadan kaldırılmasını istiyorsun.”

OHAL’in kaldırılmasını her fırsatta yineleyen Soylu’nun Bilecik’e önceki tepkisi “Ne var OHAL’de? Nedir bu telaş?” olmuştu.

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Bilecik son olarak, Cumhuriyet’e verdiği söyleşide, Türkiye’nin bir önce normalleşmeye dönük adımlar atması gerektiğini belirterek şöyle demişti: “Bazı yabancı paydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmelerinin zorlaştığı, sözleşme imzalamalarının kurum içi mevzuatları gereği mümkün olmadığı, seyahat ve sağlık sigortası yapamadıkları gibi şikâyetlerle karşılaşıyoruz. Bizler ihracatımızı artırmaya, ticari ilişkilerimizi geliştirmeye çalışırken, ticari ortaklarımız mal tedarikinde bir risk olur mu acaba diye düşünebiliyorlar. Bunlar yurt dışındaki algının buradakinden farklı olduğunu gösteriyor.”

‘Türkiye niye OHAL’de ve bu OHAL kime?’

İHA’nın aktardığına göre, Soylu memleketi Trabzon’daki otel açılışında konuştu.

Bilecik’in sözlerini hatırlatan Soylu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin önemli sivil toplum örgütlerinden birisinin başkanı, bir sorun bize bakalım? Türkiye niye OHAL’de ve bu OHAL kime?. Soruyor musun? Ama birilerinin üfürmesiyle beraber Türkiye’nin OHAL şartlarını ortadan kaldırılmasını istiyorsun. Tam FETÖ ile mücadele ettiğimizin ortasında. Peki OHAL’de Türkiye ne durumda.”