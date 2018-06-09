Soylu’dan ‘Man Adası tazminatı’ üzerinden Kılıçdaroğlu’na: Yine zıplatayım mı onu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 197 bin liralık tazminat kazanmasına ilişkin konuştu.

Soylu “Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor, Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken ‘Gelsin paralar’ diyordu. El altından arka kapıdan… Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir” dedi.

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yakınlarının bir vergi cennetindeki şirkete gönderdiği paralara ilişkin dekontları kamuoyuyla paylaşmıştı. Paralarla ilgili takipsizlik kararı verilirken Erdoğan ve belgelerde adı geçen yakınları, CHP liderine 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nu 197 bin lira tazminata mahkum etmişti.

Kılıçdaroğlu, “Parayla pulla korkmayız” dedikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) işaret etmişti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, kararın hukuksuz olduğunu söyleyerek paranın ödenmeyeceğini açıklamıştı.

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AA’nın aktardığına göre, Soylu, Esenler Dörtyol Meydanı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun her zaman aynı duruma düştüğünü söyleyen Soylu, “Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme… Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken ‘Gelsin paralar’ diyordu. El altından arka kapıdan… Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir” diye konuştu.

CHP’li Beşiktaş ve Ataşehir belediyelerinin başkanları ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında görevden alınmıştı.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetinde Man Adası’ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Millete dolar bozdurma çağrısı yapan Erdoğan ailesi, servetini dolar olarak yurt dışına kaçırmış. Dekontlar belgeler ortada #Tayyipİstifa pic.twitter.com/vJ4rwgApgJ — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 28, 2017

Hükümet iddiaların ‘yalan’, belgelerin de ‘sahte’ olduğunu öne sürmüş, Erdoğan, ‘müfteri ve yüzsüz’ diye niteleyip 1,5 milyon liralık tazminat davası açtığı Kılıçdaroğlu’na “Mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi. Oraya da para gitmedi. Bu yapılan işlemlerde hiçbir sorun yoktur” diye yanıt vermişti.

HDP ve CHP’nin Meclis araştırma için sunduğu önergeler AKP oylarıyla reddedilmiş, CHP belgeleri basına dağıtmıştı.

Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının yurt dışına ‘milyonlarca dolar kaçırdığının’ kanıtı olarak öne sürülen belgeleri savcılığa teslim etmişti.