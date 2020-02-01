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Yaramazlara biraz batar!

Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun Elazığ için ‘afet bölgesi’ talebine: Siyasi yaklaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin vurduğu Elazığ’ın ‘afet bölgesi’ ilan edilmesi yönünde talepte bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Fotoğraf: DHA

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem çevre kentlerde de hissedilirken, çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, onlarca bina yıkılmış, yüzlerce binada hasar oluşmuştu. Kılıçdaroğlu, Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini, kentin buna ihtiyacı olduğunu söylemişti.

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Elazığ’daki Maden Kaymakamlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Soylu, ‘afet bölgesi kanunu’ bulunmadığını, ‘afete maruz bölge’nin bulunduğunu dile getirdi.

İçişleri bakanı, bir bölgede yaşama imkanı ortadan kalkması durumunda bölgenin ‘afete maruz bölge’ ilan edildiğini belirterek “Bu, şu demektir: Burada hiçbir şekilde yaşanılmayacak, devlet de bunu riskli alan ilan edecek” dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Afet bölgesi denilen bir kavram söz konusu değil. Ama başından itibaren genel hayatı etkinlik kararı aldık. Bu, şu demektir: hem ekonomik olarak yapacağımız tüm yardımları genel hayatı etkinlik kararı içerisinde alıyoruz. Kanunda böyle bir şey yokken, böyle bir talep yokken, ‘Afet bölgesi ilan edilsin’ demek biraz siyasi bir yaklaşım oluyor. Biz şehrin ekonomisinin ne olacağını düşünüyoruz. Eğer ekstra bir takım mesele çıkarsa değerlendirilir. En nihayetinde burada atılacak adımlar atılır. Ama şu anda, ‘Afet bölgesi ilan edilir’ demek, olmayan bir şeyi vatandaşımıza sunmak olur.”

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