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Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na saldırı yorumu: Bana sorsalar gitmeyin derdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da bir asker cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin bir ‘provokasyon bulgusuna’ ulaşılmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, görüntülerde Kılıçdaroğlu’na vurduğu görülen Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatılmıştı.

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Soylu, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız adli soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim. ‘Aile bizim haberimiz yok’ diyor.”

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