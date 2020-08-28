Soylu’dan İstanbul Barosu’na: Yazıklar olsun, suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 238 günlük ‘ölüm orucu’nda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in fotoğrafını binasını asan İstanbul Barosu’nu eleştirdi.

Fotoğraf: Twitter

Geçen yıl ‘DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan Timtik, şubatta açlık grevine başlamış, ardından bunu ‘ölüm orucu’na çevirmişti. İstanbul’daki Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetimde tutulan Timtik, dün hayatını kaybetmişti.

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Baro fotoğrafını astı

Timtik için bugün ilk olarak baronun binası önünde tören düzenlendi. İstanbul Barosu’nun binasının üzerine Timtik’in fotoğrafının bulunduğu büyük bir afiş astığı görüldü. Avukat, daha sonra Gazi Mezarlığı’nda defnedildi.

Bakandan tepki

AA’nın haberine göre Giresun’daki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde subay ve astsubay mezuniyet töreninde konuşan bakan, İstanbul Barosu’na tepki gösterdi.

“Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu’na asanları şiddetle kınıyorum” diyen Soylu, baroya ve baronun yöneticilerine hitaben “Yazıklar olsun” ifadesini kullandı.

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Suç duyurusu

Bakan, kendi adına sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek “Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanıyla oynamasınlar artık” diye konuştu.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Savcı Selim Kiraz’ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu’na asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur.”