Soylu’dan İmamoğlu’na: Türkiye’yi şikayet eden ahmak, millet sana bedel ödetecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Avrupa Konseyi’nde konuşan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” dedi.

İmamoğlu ile Soylu, eski başbakan Adnan Menderes’in idam edilişinin 58’inci yıldönümünde İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezar’da anıldığı törene katılmıştı. (Fotoğraf: İBB)

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin hazırlanan rapor hakkında konuşan İmamoğlu, yerel seçim sürecinde karşılaştıkları zorlukları anlatmış, kamu kaynaklarının iktidar adayları lehine kullanılması, medyadaki eşitsiz ve adaletsiz davranışlar ile toplumu kutuplaştırıcı dilin kulanılması konularında örnekler vermişti. Konuşmasında HDP’li belediyelere kayyım atanmasını da eleştiren İmamoğlu, bunun hukuk devleti ilkesinin ihlal edilmesi olduğunu söylemişti.

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‘Yazıklar olsun’

Ankara’da polis merkezleri kursunun açılışında söz alan Soylu isim vermeden İmamoğlu’nun bu konuşmasını eleştirdi.

Soylu şunları söyledi: “Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alacak, dokuz aylık çocuklarımızı, 11 aylık bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt, Arap ve Türk kardeşlerimizin dükkanını açmasını engelleyecek, çocukların üniversiteye gitmesini engelleyecek, bunu o belediyenin belediye başkanları yapacak, sen de Avrupa Birliği Parlamentosu’na gideceksin veya oradaki belediye toplantısına gideceksin, Türkiye’yi şikayet edeceksin. Yazıklar olsun. Bunları söyleyemeyeceksek, bunları ifade edemeyeceksek yaptığımız görevin ne anlamı var. Bu kadar ucuz mu bu işler.”

Soylu şöyle devam etti: “Ne yapacağız, ağzımızı açıp bekleyecek miyiz? İlk önce çukur kazsınlar, ondan sonra Resulayn ve Tel Abyad’daki gibi onları betonlasınlar, tünel kazsınlar, ondan sonra kendilerine verilmiş ağır silah ve mühimmatla ülkemizi bölsünler, parçalasınlar. Ülkemizin ekonomik kayıplarına sebebiyet versinler. Özgürlüğümüze, hürriyetimize, huzurumuza ve kardeşliğimize saldırsınlar, biz de ‘Seçildiler, biz ne yapalım’ mı diyelim?”