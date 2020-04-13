Soylu: Milletimizin ve cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etti

İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah” dedi.

Fotoğraf: DHA

Soylu, 10 Nisan akşamı birdenbire ilan edilen ve insanların panik halinde marketlere hücum edip sosyal mesafe kuralını hiçe saymasına yol açan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle şimşekleri üzerine çekmişti.

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Soylu, 12 Nisan’daki açıklamasında, ortaya çıkan manzarada sorumluluğu üstüne alıp istifa ettiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, açıklamadan yaklaşık iki saat sonra, bakanın istifasının kabul edilmediğini bildirmişti.

Bakan, bugün yeni bir açıklama yayınlayarak halkın ve cumhurbaşkanının tutumunun kendisini mahcup ettiğini dile getirdi.

Bakanın açıklamayla eş zamanlı olarak, dün akşamki istifa paylaşımını da sildiği görüldü. Soylu’nun sildiği tweet şöyle: