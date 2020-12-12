Soylu’dan içki yasağı çıkışı: İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süre boyunca marketlerden içki satışı yapılmasının yasaklanmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: “İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok.”

Fotoğraf: Pixabay

Habertürk’ten Nagehan Alçı’nın Bakan Soylu’yla görüşürek meseleyi köşesine taşıdı.

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Soylu aldıkları kararın dünyayla uyumlu olduğunu söylerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyden tartışma çıkarıp ortalığı bulandırmak isteyenler Avrupa’daki örneklere baksınlar. Avrupa’da yapılandan farklı bir uygulama yok. Sosyal mesafe deyip duruyoruz. İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip. Tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız.”

Corona virüsü önlemleri kapsamında Batı’da bütün ülkelerin içki satışına kısıtlamalar getirdiğini öne süren Soylu “Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı ve tavsiyesi var salgınla mücadeleye içkinin olumsuz etkisi üzerine. Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok” ifadelerini kullandı.

Soylu, yasak için gerekçe olarak sunulan ‘haksız rekabet’ meselesini de hatırlatarak “Bakkal açık, fırın açık, restoranların paket servisi açık, onlarla bir haksız rekabet durumu yok ama içki satan tekel bayileri kapalı. Onlar kapalıyken marketlerin içki satması haksız rekabet” dedi.

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Alçı ise Avrupa ülkelerinde alkol satışıyla ilgili uygulamalardan bazılarından örneklere yer verdi, ancak markette içki satışını yasaklayan tek bir Avrupa ülkesi olmadığını yazdı.