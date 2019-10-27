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Yaramazlara biraz batar!

Soylu’dan ‘Çukur’ ve ‘Sıfır Bir’ dizilerine eleştiri: Çocukları zehirliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Çukur’ ve ‘Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana’da’ isimli dizilerin çocukları zehirlediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Antalya’daki AFAD toplantısında konuşan bakan, “Lanet bir dizi var” diyerek Show TV’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisinden bahsetti. “Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun bize. Hakikaten lanet” diyen Soylu, ‘Sıfır Bir’ dizisine de sözü getirdi.

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Bakan şöyle devam etti: “İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Çocuklarımızı zehirliyor bu iki dizi. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum, ‘Bu üniversite hocaları ne işe yarıyor? Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar? Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar?’ diye… Bizim çocuklara öğretmemiz gereken, bambaşka bir şeyken, çocuklarımızı birileri zehirliyor ve buna maalesef bakıyoruz.”

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