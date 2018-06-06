Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soylu’dan CHP’nin ‘dinleme’ iddiasına ret: Halkın içine çıkan namerttir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonlarının dinlendiğine dair iddialarıyla ilgili “Bir tanesiyle ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir” dedi.

Kılıçdaroğlu, İnce’nin ve partisindeki yetkililerin telefonlarını iktidarın dinlediğini belirtirken, Saadet Partisi’nin telefonlarının dinlendiğinin de son Filistin mitingi dolayısıyla ortaya çıktığını söylemişti.

Reklam

Kapalıçarşı esnafını ziyaret eden Soylu, iddiaları ‘gösteri’ olarak niteledi.

Soylu şöyle devam etti: “Bulanık suda balık avlamanın bir anlamı yok. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun, halkın içine çıkan namerttir.”

Reklam

İnce’nin annesi Erdoğan’a sordu: Telefonumuzu mu dinliyorlar?

Kılıçdaroğlu: Telefonum dinleniyor, Filistin mitingi öncesi Saadet’i de dinlemişler


SON HABERLER

İYİ Parti, SONAR anketini beğenmedi: Erdoğan’ın oyunu, Akşener yüzde 22,7

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, İYİ Parti’nin yüzde 9.2 oranında oy alacağı, ikinci tura CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kalacağı öngörülen SONAR anketini inandırıcı bulmadı: “Erdoğan’ın oyunu. Tek amacı, fiili bir çatı adayı modeli yaratmak.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...