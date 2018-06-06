Soylu’dan CHP’nin ‘dinleme’ iddiasına ret: Halkın içine çıkan namerttir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonlarının dinlendiğine dair iddialarıyla ilgili “Bir tanesiyle ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir” dedi.

Kılıçdaroğlu, İnce’nin ve partisindeki yetkililerin telefonlarını iktidarın dinlediğini belirtirken, Saadet Partisi’nin telefonlarının dinlendiğinin de son Filistin mitingi dolayısıyla ortaya çıktığını söylemişti.

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Kapalıçarşı esnafını ziyaret eden Soylu, iddiaları ‘gösteri’ olarak niteledi.

Soylu şöyle devam etti: “Bulanık suda balık avlamanın bir anlamı yok. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun, halkın içine çıkan namerttir.”