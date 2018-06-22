Soylu’dan CHP’lilere: Partinize oy verin, HDP’ye taşıdığınız oyların hesabı sorulur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP seçmenine “Kendinize gelin, partinize oy verin” diye seslenirken, “HDP’ye taşıdığınız oyların hesabı sorulacaktır” dedi.

Silivri’deki toplantıda konuşan Soylu, CHP’lilerin sosyal medyada “HDP barajı aşamayacak, her aileden bir kişi HDP’ye oy versin” diye paylaşımlar yaptığını belirtti.

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Soylu bu tür paylaşımlar yapan CHP’lileri “İstanbul’da böyle yüzde 1-1.5’lik bir kuru kesim var. Parası yerinde, ayak ayak üzerine uzatmış ‘Acaba hangi fitneyi oluştursam’ diye bakıyor” diye tarif ederken, bu seçmenlerin şimdi HDP’ye oy vereceğini dile getirdi.

İçişleri bakanı, HDP’ye oy vermeye hazırlandığını düşündüğü CHP seçmenlerine hitaben şunları söyledi: “Bunu ortaya koymak çok kirli ve tehlikeli bir oyundur. CHP’liler kendinize gelin, partinize oy verin. Kim size partinize oy verdiniz diye karşı çıktı. Gidin partinize istediğiniz gibi her yerde oy verin. Ama şunu bilesiniz ki, HDP’ye taşıdığınız oyların bu dünyada da öteki dünyada da bu masum millet tarafından size hesabı sorulacaktır.”

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Erdoğan: Farklı çalışma yapın

Son olarak, sosyal medyada dolaşıma giren bir videoya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir toplantıda partililere, “Bunu dışarda konuşmam” deyip ‘HDP’nin barajı aşmaması için farklı çalışma yapma’ talimatı vermişti.

Videoyla ilgili herhangi bir yalanlama gelmedi.