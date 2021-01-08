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Yaramazlara biraz batar!

Soylu’dan Boğaziçi eylemcilerine: Vandallar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde ‘kayyım rektör’ü protesto eden öğrencileri ‘vandallık’la suçladı.

Fotoğraf: Twitter

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanmasının ardından başlayan eylemler sürüyor.

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İzmir’de jandarma tesislerinde konuşan Soylu, 4 Ocak’taki protesto için, “Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası” dedi.

Bakan, protestolara destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na da çıkıştı. “Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez.”

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