Soylu’dan ‘Ben ve ailem dinleniyor’ diyen Kılıçdaroğlu’na: Gerçek dışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve ailesinin telefonlarının dinlendiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

T24’ün canlı yayınına katılan CHP lideri, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğini söylemişti.

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Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Soylu, CHP liderinin açıklamasını ‘gündemi değiştirme çabası’ olarak yorumlarken, söylediklerinin gerçek olmadığını dile getirdi.

Bakan, şunları kaydetti:

* Sayın Kılıçdaroğlu’nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur.

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* Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan ana muhalefet partisinin genel başkanlığı sorumluluğuyla da asla bağdaşmamaktadır. İstihbarat birimlerimiz yılda dört ayrı birim tarafından en az dört kez denetlenmektedir.

* Sayın Kılıçdaroğlu’nun, kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise, adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız.

* Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.