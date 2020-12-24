Soylu’dan AİHM kararına: Hiçbir anlamı söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı için “Anlamı olmayan, boşlukta bir karar” dedi.

Fotoğraf: AA

AİHM, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı.

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Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplantısında konuşan İçişleri bakanı, Avrupa’nın ‘evrensel’ denen hukuk kurallarının, terör konusunda Türkiye’ye başka, Avrupalıya başka çalıştığını dile getirdi.

Soylu, Demirtaş hakkında şunları söyledi: “Kobani dahil olmak üzere, Kobani’den önce ve sonra kendisi, kardeşleri, sözde siyaset arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’nin ekonomik, siyasi, milli birlik, huzur, güven, refah, kalkınma ortamına terörist saldırılar gerçekleştiren, bunu bir gün olsun bile kınamayan, Meclis’te o partiye siyasi çağrılar yapılmasına rağmen ‘PKK’yı kınayın, eleştirin’ denmesine rağmen, bir kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren, onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir.”

‘Hiçbir anlamı yok’

Bakan, AİHM kararını da şu sözlerle yorumladı: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hangi sebeple olursa olsun, almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir. Türkiye’nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, milletinin özellikle karşı karşıya kaldığı bu hali, Türkiye düşmanlığı üzerinden sergilemeye çalışan Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir. Bu ikircikli tutumların hiçbir faydası da söz konusu değildir.”

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Soylu, çıplak arama iddialarıyla ilgili de “Türk Polis Teşkilatı’na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. ‘Çıplak arama’ iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir” ifadesini kullandı.

İçişleri bakanı, iddiayı ortaya atan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için şunları söyledi: “Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ’cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen sözde bir milletvekilinin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ’cü bir teröristtir. Bu herkes biliyor. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Müptezeldir ve FETÖ’nün tamamen kurgusuyla beraber burada sözlerini ifade etmektedir. Anamuhalefet partisi bir FETÖ’cü milletvekilinin, bir FETÖ teröristi olan milletvekilinin bu meseleyi yalanları ile beraber ortaya taşımasına ve bunu defalarca yalanlamamıza rağmen. Defalarca yalanladık. Zihni bulanmış, aklı gitmiş, tamamen FETÖ teröristliği yapan… Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten, bu adam teröristtir, bununla ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduk, gereği yerine getirilsin.”