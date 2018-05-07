Soylu’dan Ahmet Şık ve Cumhuriyet’e suç duyurusu: Belirli çevrelerden kurgulanıyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın makam odasında intiharına ilişkin haber üzerine Cumhuriyet gazetesi ve haberi yapan muhabir Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çalışkan 31 Temmuz 2017’de makamında ölü bulunmuş, beylik tabancasıyla intihar ettiği açıklanmıştı.

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Çalışkan’ın ölümünü soruşturan savcılık, olay yerinde şüpheli bir duruma rastlanmadığını söylemiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çalışkan’ın intihar ettiğini, intiharın sebebininse bilinmediğini duyurmuştu.

Cumhuriyet’ten Ahmet Şık’ın haberine göre, Çalışkan’ın, üzerinde kurulan siyasi ve bürokratik baskıya dayanamayarak intihar ettiği iddialarıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koruma polisleri sorgulandı.

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Diken dahil birçok gazetenin de kullandığı bu haberin ardından Soylu, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

‘Kurgulanmış haberler…’

AA’nın haberine göre, Soylu avukatı aracılığıyla, haberin ‘yalan, hakaret ve iftira içerdiği’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkili Soylu’yla ilgili, ‘belirli çevrelerden beslenen, yalan üzerine kurgulanmış haberlerin bir süredir periyodik olarak servis edildiğini’ belirtti.

Kızılca, haberde imzası bulunan muhabir Ahmet Şık, Cumhuriyet gazetesinin sorumluları ve ‘soruşturma sırasında tespit edilecek bu haberleri kurgulayan şüpheliler’ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.