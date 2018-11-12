Soylu’dan ABD’ye şahsi tepki: İki bakanı listeden çıkartıp, üç teröristi koyuyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’nin PKK yöneticilerinden üçünü başlarına ödül koyarak arama arama kararını “Güya bizimle dalga geçiyorlar” diye yorumladı.

ABD’nin rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle hakkında yaptırım kararı aldığı iki bakandan Süleyman Soylu PKK’lılara konulan ödülü kendisine yönelik uygulamayla karşılaştırdı: “En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki ‘senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil’ biz de bunu yiyeceğiz.”

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Soylu hakkındaki yaptırım kararı geçen hafta kaldırılmıştı.

ABD, PKK lider kadrosundan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın yakalanması için yerini bildirenlere toplam 12 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.