Soylu’dan ‘112’ uyarısı: İhbarların yüzde 68’i gerçek dışı; pin kodunuz için bayiye gidin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 acil çağrı merkezlerine 11 ayda 39 milyon 216 bin 435 ihbar geldiğini, bunların yüzde 68’inin gerçek dışı olduğunu belirterek, “Bu bir vebaldir, kul hakkıdır, imdat bekleyen insanların hakkına girmektir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitim Semineri’ne katılan Soylu, yanıtlama süresinin geçen yıla oranla yüzde 16 kısalarak 2.79 saniyeye düştüğünü belirtti.

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Soylu, 1 Ocak- 30 Kasım’da, 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerine gelen, gerçeği yansıtmayan ihbarlarla ilgili şöyle konuştu: “Buradan tekrar çağrı yapmak istiyorum ve aziz milletimizin, değerli vatandaşlarımızın 112 acil çağrı numaralarının gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi konusunda hassasiyetlerini rica ediyorum... Telefonunuzun pin kodunu çözmek istiyorsanız, lütfen bir telefon bayisine gidin ve meseleyi orada halledin. İnanın hayat kurtarırsınız. Dertleşmek için arayan var, şaka olsun diye arayan var. “

Asılsız ihbara 250 lira ceza

Yedi kurumun acil çağrılarının tek numara altında toplandığını belirten Soylu, sistemin şu anda Türkiye’de nüfusun yüzde 76’sına hizmet verdiğini, diğer illerde 112 numarasının sadece ambulans ve sağlık hizmetleri için faaliyette olduğunu aktardı. Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına başladıklarının altını çizen Soylu, valiliklerin 250 lira ceza kestiğini söyledi.

‘Biz çocukken düdüklü patlardı; şimdi telefon bataryası patlıyor’

Acil durumda saniyelerin önemli olduğunu ve var olan suçlara, teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanlarının eklendiğini söyleyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim çocukluğumuzda basında sıklıkla evlerdeki düdüklü tencere patlaması haberlerini görürdük. Şimdi düdüklü tencerelerimiz çok kaliteli, patlamıyor ama bu sefer de cep telefonu bataryalarının patladığına şahit oluyoruz. Keza ‘siber suç’ denilen, telefon dolandırıcılığı denilen, sanal bahis denilen pek çok yeni suç türüyle karşılaşıyoruz. Hatta iletişim arttıkça, normal suçlar dahi gelişiyor. Hırsızlıkta yeni yöntemler ortaya koyuyorlar. İroni diye söylüyorum ama gerçek olarak da algılayabilirsiniz, hırsızlar ve dolandırıcılar, artık işlerine çok inovatif yaklaşıyor.”