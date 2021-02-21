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Yaramazlara biraz batar!

Soylu yine ‘sevgi dolu’: Bakana göre eski Boğaziçi rektörü ‘ahlaksızlığın dibi’nde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder’in Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ eylemlerini ‘tahrik ettiğini’ öne sürerek, “Bu ülkenin ekmeğiyle büyümüş, Boğaziçi Üniversitesi’ni öğretim üyelerinin üzerinden karıştırması ahlaksızlığın dibidir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto gösterileri başlamıştı.

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Dün akşam, A Haber’in yayınına katılan Soylu, ‘siyasi iradeyle’ rektör atanmasını doğru bulmadığını ifade eden siyaset bilimci Ergüder’i arayarak bu işlere girmemesi gerektiğini söylediğini belirtti. 

‘Pirim vermeyiz’

Soylu şu ifadeleri kullandı: “Kendisini aradım böyle işlere girmemesi lazım geldiğini söyledim. Bu üniversite sizin çocuğunuz gibi ne olursunuz yapmayın. Üstün Ergüder… Bu işlerin göbeğindendir ve içindedir. ‘Benim yaşım 80, ben bu işlerle uğraşmıyorum’ dedi. Hayır bu işlerle uğraştığınızı biliyorum. ‘Bana soruyorlarsa ben ne yapayım’ dedi. Hala daha bu işleri kaşımak için yazılar yazıyor, tahrik ediyor. ‘Çocuklara doğru öğretmişim değil mi’ diyor. Hadi reddetsin de göreyim. 80 yaşında. Bu ülkenin ekmeği ile büyümüş, Boğaziçi Üniversitesi’ni öğretim üyelerinin üzerinden karıştırması ahlaksızlığın dibidir. Bu kadar basit. Buna pirim vermeyiz ve vermeyeceğiz.”

Karar’dan Taha Akyol’a konuşan Ergüder, “Rektör seçimlerinin işlediği dönemlerde Boğaziçi Üniversitesi’nin performansı uluslararası düzeyde yükselmiştir” demişti. Son atamanın kendisi için sürpriz olduğunu, Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın ‘camia tarafından benimsenmiş’ rektör olarak bir dönem daha atanması gerektiğini düşündüğünü ifade etmişti.

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