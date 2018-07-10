Soylu yemin için kürsüye çıkarken CHP grubu Meclis’i terk etti

CHP grubu, son dönemde sıklıkla partiyi hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yemini sırasında salonu terk etti.

Soylu, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönünde talimat gönderdiğini açıklamıştı. Bunun üzerine CHP yönetimi, cenazelere tam katılım sağlama kararı alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, talimatı ‘iç savaş çağrısı’ diye nitelemişti.

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CHP grubu, cumartesi günü milletvekili yemini eden Soylu’yu sırtlarını dönerek protesto etmişti.

Sözcü’nün haberine göre, Meclis’te bakanların yemini esnasında İçişleri Süleyman Soylu kürsüye çıkarken CHP’liler salonu terk etti.

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Bu protestoya karşılık AKP ve MHP sıralardan alkış ve tezahürat sesleri yükseldi. Soylu’nun yemin etmesinin ardından CHP’liler yerlerine döndü.