Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soylu yemin için kürsüye çıkarken CHP grubu Meclis’i terk etti

 

CHP grubu, son dönemde sıklıkla partiyi hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yemini sırasında salonu terk etti.

Fotoğraf: Sözcü

Soylu, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönünde talimat gönderdiğini açıklamıştı. Bunun üzerine CHP yönetimi, cenazelere tam katılım sağlama kararı alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, talimatı ‘iç savaş çağrısı’ diye nitelemişti.

Reklam

CHP grubu, cumartesi günü milletvekili yemini eden Soylu’yu sırtlarını dönerek protesto etmişti.

Sözcü’nün haberine göre, Meclis’te bakanların yemini esnasında İçişleri Süleyman Soylu kürsüye çıkarken CHP’liler salonu terk etti.

Reklam

Bu protestoya karşılık AKP ve MHP sıralardan alkış ve tezahürat sesleri yükseldi. Soylu’nun yemin etmesinin ardından CHP’liler yerlerine döndü.

Soylu’dan, ‘şehit cenazesi’ talimatına ‘iç savaş çağrısı’ diyen CHP’ye: Benimki tedbir

HDP’li Kerestecioğlu, Buldan’ı tehdit eden Soylu’ya seslendi: Siz delikanlısınız öyle mi?

Kılıçdaroğlu’na göre Soylu’nun çıkışı ‘iç çatışma planı’: Kim söyletti?

MHP, Soylu’yla hemfikir değil: Şehit cenazelerine herkes katılabilir

Ünal: HDP’nin ‘terör seviciliği’ni biliyoruz, CHP’nin de eklenmesini kabul edemiyoruz

CHP’den Soylu’nun ‘şehit cenazesi’ talimatı için suç duyurusu: Nefret suçu işledi

Kılıçdaroğlu Soylu’ya sert çıktı: İç savaş çağrısı yaptı, Erdoğan bunun neresinde?

Soylu’nun talimatı sonrası CHP: Şehit cenazelerine tam katılım sağlayacağız

Soylu’nun ‘mürekkebi kurumadan’: Asker cenazesinde CHP çelengi yere atıldı

Soylu ‘ferman saldı’: CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole almayın

Soylu ‘analiz istedi’: Maalesef CHP tarafından HDP barajı aştırıldı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...