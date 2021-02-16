Soylu ‘yalnız değil’: 15 ülkede siyasilerin homofobik ve transfobik ifadeleri artışta

Türkiye dahil Avrupa ve Orta Asya’daki 15’ten fazla ülkede siyasetçilerin homofobik ve transfobik söyleminde artış var.

Fotoğraf: bulgbti (Instagram)

Avrupa ve Orta Asya’da 54 ülkeden 600’den fazla LGBTİ+ kuruluşunu çatısı altında buluşturan Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği’nin (ILGA) Avrupa teşkilatının yıllık raporunda söz konusu ülkelerde, hem resmi açıklamalar hem de basında ‘nefret söyleminde kayda değer bir artış’ gözlendiğine dikkat çekildi.

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‘LGBTİ+ bireylerle ilgili durum çok ciddi bir hal aldı‘

BBC Türkçe’nin haberine göre raporun Türkiye’yle ilgili kısmında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın nisan ayında verdiği cuma hutbesindeki ifadeleri hatırlatılarak Covid-19 nedeniyle LGBTİ+ topluluğunu sorumlu tutan açıklamalara yer verildi.

Erbaş, söz konusu hutbede, ‘eşcinsellerin lanetlendiği, zina ve eşcinselliğin hastalığı da beraberinde getirdiği’ni öne sürmüştü.

Raporda, onur yürüyüşüne katılanlara yönelik soruşturmaların devam ettiği belirtilirken geçen yıl üç mahkemenin onur yürüyüşüyle ilgili konulan yasağı geçersiz kılması da ‘olumlu bir gelişme’ olarak nitelendirildi.

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ILGA-Avrupa, Avrupa Komisyonu’nun son Türkiye İlerleme Raporu’nda da ‘LGBTİ+ bireylerle ilgili durumun çok ciddi bir hal aldığının’ vurguladığının altını çizdi.

‘En başta günah keçisi ilan edilen gruplar arasında’

Reuters’e konuşan ILGA-Avrupa İdari Direktörü Evelyne Paradis, özellikle Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ eylemleri sonrasında iktidar kanadının LGBTİ+ topluluğuna yönelik söylemlerinin ‘raydan çıkmaya başladığını’ söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu bireyler için ‘sapkın‘ ifadesini kullanmıştı.

Raporda, Avrupa ve Orta Asya’daki 17 ülkede siyasilerin 2020 boyunca LGBTi+ topluluğunu hedef alan saldırgan açıklamalar yaptığı değerlendirilmesine yer verildi.

Paradis, şunları söyledi: “LGBTİ+ toplulukları, en başta günah keçisi ilan edilen gruplar arasında yer alıyor… Özellikle trans bireyleri hedef alan nefret söylemi artıyor. Durumun iyiye gitmekten çok daha kötüleşeceğine dair ciddi kaygılarımız var.”

Bazı AB ülkelerinde baskılar artıyor

Raporda, Avrupa Birliği (AB) üyeleri Polonya ve Macaristan’daki gelişmelerle ilgili kaygılar da dile getirildi.

Polonya’da milliyetçi iktidar partisine mensup siyasilerin seçim kampanyalarında ‘LGBTİ+ ideolojisi’ ifadesini kullanarak bu topluluğa yönelik sert ifadelerde bulunduğuna dikkat çekildi.

Macaristan’da da hukuki cinsiyet geçiş süreçlerinin yasaklanması da raporda değinilen olumsuz gelişmeler arasında yer aldı.

Raporda ayrıca, Bulgaristan ve Romanya gibi diğer başka AB ülkelerinde de 2021 yılı içerisinde LGBTİ+ topluluğuna yönelik baskıların artması ve durumun kötüleşmesi kaygısı taşındığı belirtildi.