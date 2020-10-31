Soylu ve Kalın, Covid-19’a yakalandı: Sağlık durumları iyi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19’a yakalandığını duyurdu.

Soylu ve Kalın.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen pazartesi günü kendisine, eşine ve kızına PCR testi yaptırdığını, sonucun pozitif çıktığını belirtti.

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İçişleri bakanı, düne kadar tedavinin evde sürdüğünü, doktorun tavsiyesiyle hastanede tedavisine devam edildiğini dile getirdi.

Soylu, “Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz” dedi.

Kalın da haberi Twitter’dan duyurdu: “Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.”

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