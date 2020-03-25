Soylu: Vatandaş kendi OHAL’ini ilan ederse üst tedbire şimdilik gerek olmayabilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin “Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

24 TV’de Günün Manşeti Programı’nda açıklamalarda bulunan bakan, şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü söyledi. Bakan, 15 büyükşehirde trafik yoğunluğunda yüzde 65 düşüş olduğunu dile getirdi.

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410 gözaltı

Sosyal medya araştırmaları sonucunda 1748 hesap tespit edildiğini, bunların yüzde 65’inin FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu aktaran Soylu, “Sosyal medyada terör örgütüne ait hesaplar üzerinden meseleyi tahrik ve istismar eden 410 kişi yakalandı” dedi.

240 bin talep

Soylu, dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kişilere hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları’na bugüne saat 09:00’a kadar 239 bin 984 talep geldiğini, 239 bin 407’sine ulaşıldığını kaydetti. Geri kalanların bilgi amaçlı hattı aradığını belirtti.

220 bin işletme geçici olarak kapalı

Soylu, virüsün yayılmasına ilişkin tedbirler kapsamında 211 bin 367 işyerinin kapatıldığını, 1542 işyerine kurallara uymadığı için idari işlem yapıldığını, 207’sine adli işlem yapıldığını belirtti.

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‘Vatandaş tedbirlere uyuyor’

Bakan, şöyle devam etti: “Bu verdiğim veriler vatandaşımız aldığımız tedbirlere en üst düzeyde uyduğunu en önemli delilidir. Ama salgının yaygınlaşması ve ortaya koyacağı süreci hep beraber izliyoruz. Sokağa çıkma yasağından önce bir iki tane daha almamız gereken tedbir var. Bu konuya da çalışıyoruz, atacağımız adımlar var. Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir. Süreç farklı noktaya giderse, elbette farklı tedbirler almamız gerekebilir. Bunu safha safha yapmak durumunda olduğumuzu burada ifade edeyim. Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor.”

İçişleri bakanı, şu ana kadar 15 bin 135 kişinin karantinada olduğu bilgisini de verdi.