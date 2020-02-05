Soylu: Van’daki çığ felaketinde ölü sayısı 29, üç kişi kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van-Bahçesaray karayolunda, bugün arama ekiplerinin üzerine düşen çığda, saat 19:00 itibariyle 29 kişinin yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini, görgü tanıklarının ifadesine göre de üç kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA /Reuters

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketinde görevlendirilmek üzere AFAD ve jandarma personelini taşıyan askeri uçağın Van’a indiğini açıkladı.

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Van’ın Bahçesaray ilçesinde dün ve bugün meydana gelen çığ felaketlerinde görevlendirilmek Ankara’dan Van’a takviye olarak AFAD ve Jandarma personeli Van’a gönderildi. MSB’nin konuya ilişkin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, “AFAD ve Jandarma personelini Ankara’dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van’a indi” dendi.

Çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek AFAD ve Jandarma personelini Ankara’dan Van’a ulaştıran TSK’ya ait uçağımızın Van’a indiği anlara ilişkin görüntüler…#MSB #TSK pic.twitter.com/ZCy0gYgVHo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2020

Uçağın içerisinden çekilen görüntüler de Bakanlık tarafından paylaşıldı.