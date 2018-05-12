Soylu valileri uyardı: Allah muhafaza trafo ve elektrik kesintisi tartışması başlamasın

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Mardin’de 13 ili kapsayan ‘Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgedeki valilere seçim güvenliği konusunda talimatlar vererek, “Allah muhafaza bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalıdır, tedbir alınmalıdır” dedi.

Toplantıda Soylu’nun yanı sıra, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Muş ve Bingöl valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları da yer aldı.

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Toplantıda seçim güvenliği hakkında alınan önlemleri anlatan İçişleri Bakanı Soylu, her seçimin ve her dönemin karakteri, mevzuatı, mahiyeti ve psikolojisinin birbirinden farklı olduğunu belirterek, “Dünyanın ve uluslararası gündemin de takip ettiği bir seçim sürecini yaşayacağız. Seçim, halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak, vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde, güvenlik zaafiyetine yol açmadan sandığa gitmesini temin etmemiz lazım” dedi.

Bölgedeki valilere seçim güvenliğine ilişkin talimatlar veren Soylu, bölge valileri, jandarma komutanları ve emniyet müdürlerine, YSK’nın genelge ve kararlarını mutlaka okumaları ve buna göre hareket etmeleri talimatını verdi.

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‘Türkiye de iki seçim var tartışılan: 1946 ve 1982’

Yeni bir ‘trafo tartışması’nın yaşanmaması için valilerden bütün önlemlerin alınmasını isteyen Soylu, “Mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına, sandık torbalarının olduğu depolarının aydınlatılmasına ilişkin tedbirler alınacaktır. 16 Nisan’da hiçbir tartışma olmadı. Ama Allah muhafaza bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalıdır, tedbir alınmalıdır. Yukarıdan aşağı aydınlatma ve tüm kameralar kontrol edeceğimiz hususlardan bir tanesidir. Seçim herhangi bir aksiliğin telafi edilemeyeceği bir hadisedir. Biz merkezden YSK ile sürekli irtibatta bulanacağız ve gelen bütün bilgileri teker teker size aktaracağız. Gerek seçim kanunu, gerekse YSK’nın ortaya koyduğu talimatların tamamı arkadaşlarımız tarafından gerek valiliklerimiz gerek güvenlik birimlerimiz tarafından takip edilmelidir” dedi.

Seçim güvenliği konusunun Türk demokrasisinin ‘en başarılı olduğu’ konulardan biri olduğunu savunan Soylu, ABD’nin her seçimi ‘eline yüzüne bulaştırdığını’ savundu.

Soylu şöyle devam etti: “Oysa Türkiye pazar günü seçimi yapar, pazartesi herkes olgunlukla işine başlar. Türkiye de iki seçim vardır tartışılan. 1946 ve 1982 referandumu. Bu iki seçimin dışında Türkiye’nin tartıştığı seçim yok. 16 Nisan referandumunda İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu seçim döneminin sonunda kazanan her şeyden önce demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz olacak.”

2014 seçimlerinden beri gündemde

2014 yerel seçimlerinde Türkiye’nin birçok yerinde oy sayımı sırasında elektrik kesintileri yaşanmış ve bu bölgelerde gerginlik yaşanmıştı.

Enerji Bakanı olan Taner Yıldız, kesintileri ‘trafoya kedi girmesine’ bağlayıp, “Espri yapmıyorum trafoya kedi girdi. Bu ilk kez yaşanmadı. Bunu seçime bağlamak yanlış” demişti.