Soylu uyuştucucuyla mücadeleyi övdü: Biz olmasak Avrupa’da ayık gezen genç kalmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada eroin ele geçirilen operasyonların yüzde 16’sının Türkiye’de ele yapıldığını belirterek, “Biz olmasak Avrupa’da neredeyse ayık gezebilen genç kalmayacak” dedi.

Soylu, İstanbul’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele amacıyla polislerin yetiştirildiği ‘Narkotim Temel Eğitim’ sertifika töreninde bir konuşma yaptı.

Reklam

Türkiye’nin en önemli sorunlarını sıralarken terör, uyuşturucu, asayiş ve trafiği anmak durumunda kaldıklarını belirten Soylu, “Bunlardan trafik, tamamen bizimle ilgili bir meseledir. Ama terör ve uyuşturucu, küresel ve birbirini besleyen meselelerdir” dedi.

Uyuşturucunun kullanımı noktasında İstanbul’un önemli riskler barındırdığını ifade eden bakan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Tüm Türkiye’deki narkotik olayların üçte biri, tek başına İstanbul’da gerçekleşiyor. Tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin sayısının yaklaşık olarak yine üçte biri, İstanbul’da yaşıyor. Ve ilginç bir detay, yüz bin nüfusa göre en fazla uyuşturucu kullanımı olan 10 ilçeye baktığınız zaman ne sosyal yapı açısından, ne gelir dağılımı açısından, belli bir ortak nokta göremiyorsunuz. İlk on ilçe içinde Fatih de var, Kadıköy de var, Adalar da var, Esenler de var. Öte taraftan yüz bin nüfusa göre en az uyuşturucu kullanan ilçelerde de bir ortak özellik yok. Eyüp de Kağıthane de Başakşehir de Ümraniye de Sultanbeyli de aynı listenin içinde. Bu sonuçlar, aslında uyuşturucunun ne kadar girift ve modellenemez bir yapı ile topluma dağıldığını göstermektedir. Yani sahanın her yerine basmak zorundayız. Oturanların profillerine bakarak bölgeler arasında birtakım ezberlerle hareket edemeyiz. Tehlike her yere eşit olarak dağılmıştır ve kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. İstanbul’da polis bölgesinde 2017’de 47 bin 226, bu yıl ise 36 bin 190 şüpheli yakalanmıştır. Geçen yıl 5 bin 891 kilogram esrar ele geçmiş, Mayıs ayı sonu itibarıyla bu rakam 2 bin 963 kilogram olmuştur. Sadece esrardan örnek verdim, liste çok uzun. Ancak geçen yıla göre birçok kalemde oransal olarak artışlar olduğu açıkça görülmektedir. Halihazırda Türkiye genelinde uyuşturucu suçundan tutuklu kişi sayısı 13 Ağustos itibariyle 14 bin 164 kişi. Bir algı var toplumda. Buna da sizler müsaade etmeyin. Deniliyor ki ‘biz yakalıyoruz, mahkeme serbest bırakıyor.‘ Size hapishanelerde tutuklu (tutuklu ve hük¶ümlü) sayısını söylüyorum, 57 bin. Yani şu anda Türkiye’de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var.”

Reklam

Her dört suçtan biri uyuşturucu

Cezaevleri için son açıklanan mahkum sayısını olan 235 bin üzerinden hesap yapıldığında, bugün hapis yatan her dört kişiden birinin uyuşturucu suçundan işlem gördüğü sonucu çıkıyor.

Okullara yeni proje

Soylu okullarla ilgili projelerin devam ettiğini hatırlattı: “Türkiye’de özellikle öncelikli olarak belirlediğimiz okullara polis vereceğiz okulun etrafı ve çevresine. Aynı zamanda onları özel güvenlik birimlerimizle beraber bir şekilde entegre edeceğiz. Aynı zamanda oluşturduğumuz kameralarla onları kent güvenlik kameralarıyla entegre edeceğiz.”

Kripto parayla alışveriş

Bakan uyuşturucu meselesinin dünyanın üzerine bir çığ gibi geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Ama dünya hala, havaya bakıp ıslık çalmaktadır. 2015 yılı dünya extacy yakalamalarında biz birinci sıradayız. Küresel eroin yakalamalarının yüzde 16’sını biz gerçekleştiriyoruz. Avrupa eroin yakalamalarının da iki katını gerçekleştiriyoruz. Beni bağışlasınlar, teşbihte hata olmaz, biz olmasak Avrupa’da neredeyse ayık gezebilen genç kalmayacak. Uyuşturucu konusunda bir başka tehlike, darknet üzerinden yapılan satışlardır. Darknet denilen internet ağı üzerinde kripto paralarla yapılan satışların üçte ikisi uyuşturucu ile ilgilidir. küresel uyuşturucu arzı içinde belki henüz çok büyük bir yer tutmuyor olabilir ama dağıtım noktasında dünya sağlığını tehdit edebilecek boyutta bir tedarik sunduğunu da gözden kaçırmamak ve şimdiden tedbir almak gerekir.”