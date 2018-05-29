Soylu, ‘üst akıl’ı AB büyükelçilerine anlattı: ABD sizi yönetiyor, uyuşturucu kaçırıyor

Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerine hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Koskoca Avrupa okyanus ötesi bir ülkenin oyuncağı haline geldi” dedi.

Soylu ayrıca, Afgan sığınmacı akınının da Kabil’de göreve başlayan ABD’nin Ankara eski büyükelçisi John Bass’in işi olduğunu ima etti ve ABD’yi uyuşturucu kaçakçılığına destek vermekle suçladı.

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Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre Soylu, Edirne’de düzenlenen Türkiye-Bulgaristan sınır güvenliği toplantısında tüm AB ülkelerinin büyükelçilerine hitaben bir konuşma yaptı.

‘Koskoca Avrupa’nın, okyanus ötesi bir ülkenin oyuncağı haline geldiğini belirten Soylu, Afganistan’a atanan ABD’nin Ankara eski büyükelçisi John Bass’i özellikle hedef aldı.

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Afgan sığınmacı akınının Bass’in Kabil’e atanmasından sonra başladığını öne süren Soylu, ABD’yi açık açık terör ve uyuşturucu kaçakçılığına destek olma konusunda da suçladı.

Afgan sığınmacıların Türkiye’ye gelmeye başlamalarından önce Tahran’ın bir oyun oynayıp oynamadığını düşündüklerini belirten Soylu, Bass’i kastederek “Sonra baktık rota doğrudan Afganistan’dan oluşturuluyor. Bizim burada başımıza bela olan bir büyükelçi şimdi ABD’nin Afganistan büyükelçisi oldu. Orada yine birtakım şeyler karıştırıyor. Bir buçuk ay içinde yaklaşık 14 bin Afganlıyı uçaklara bindirip geri gönderdik. Avrupa’ya 3-4 binlik göç olsun olağanüstü toplantılar yapıp hemen telefonlara sarılırlar. Uyuşturucu konusunda da doğudan batıya doğal maddelerden yapılmış uyuşturucu trafiği var. Afganistan kaynaklı. Bu uyuşturucu meselesini kim tetikliyor? Biraz önce bahsettiğim göçü kim tetikliyorsa, uyuşturucu trafiğini tetikleyen güç de odur” dedi.

Soylu, Suriyeli Kürtlerin silahlı gücü YPG’nin de IŞİD ile anlaştığını iddia etti: “ABD’nin desteklediği YPG, DAEŞ (IŞİD) ile anlaştı. Türkiye sınırından Avrupa’ya geçen tek bir DAEŞ’li yok. DAEŞ ile YPG anlaştı. Bunun bedelini de Avrupa ülkeleri ödeyecek. Rakka’dan ayrılan DAEŞ’liler nereye gitti? Kimisi Avrupa’ya, kimisi Pakistan, Afganistan’a gitti. Avrupa çok büyük bir tuzağa düştü. Avrupa’da bombalar patlayıp eylemler yapıldığında, Avrupalı siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak.”