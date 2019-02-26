Soylu ‘Türkiye sorumlusu yakalandı’ demişti: DHKP-C operasyonundan detaylar

İstanbul valiliği, DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Caferi Sadık Eroğlu’nun, Grup Yorum’un da çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Şubat saat 03.00 sıralarında polisin düzenlediği operasyonda, Aranan Teröristler Listesi’nde bulunanlarla birlikte örgütün Türkiye sorumlusunun da yakalandığını söylemişti.
Yazılı açıklamasında detay veren valilik, terörle mücadele şube polislerinin merkezin Şişli ilçesindeki binasına operasyon yaptığını dile getirdi.
Açıklamada toplamda sekiz kişinin gözaltına alındığı belirtilerek altı kişinin binanın üst katındaki gizli bölmede saklandıkları, iki kişinin de binada bulundukları aktarıldı.
Valilik, açıklamasında gözaltına alınanların isimlerini de yayınladı:
“-Ümit İlter (Yeşil kategoride, örgütün sözde genel sekreteri)
-Caferi Sadık Eroğlu (Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekten aranıyor, örgütün sözde Türkiye sorumlusu)
-Emel Yeşilırmak (Gri kategoride)
-İbrahim Gökçek (Gri kategoride)
-Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu)
-Barış Yüksek (Sözde Halkın Mühendis Mimarları sorumlusu, kanunsuz eyleme katılmak, terör propagandası yapmak ile silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından arama kaydı var)
-B.V. ve S. G. (Operasyon sırasında binada bulunuyordu)”
Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek aynı zamanda Grup Yorum üyesi.
Oksijen tüpü kullanıldı
DHA’nın haberine göre operasyonda kırılmayan kapılar için itfaiye ekipleri de yer aldı. Ayrıca oksijen tüpleri olan bir minibüs de operasyona götürüldü. Polis açılmayan kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi.
Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyon sırasında merkezin bulunduğu Okmeydanı Mektep Sokak kapatıldı.