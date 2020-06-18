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Yaramazlara biraz batar!

Soylu, ‘Trabzon’ yazısı nedeniyle Sözcü yazarını hedef aldı: Haysiyet celladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Trabzon böyle bir yükseliş görmedi’ başlıklı yazısı nedeniyle Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ü Twitter’da hedef aldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Öztürk bugünkü yazısında AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşi Ali Ayvazoğlu’nun devlet kademelerindeki ‘hızlı yükselişi’ni kaleme aldı.

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Soylu ise attığı bir tweet’le bu yazıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Soylu şöyle yazdı:

“İnsanlık görevimi yapıyorum
Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur
Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır
Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı
Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır”

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