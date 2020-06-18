Soylu, ‘Trabzon’ yazısı nedeniyle Sözcü yazarını hedef aldı: Haysiyet celladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz sonrasında pek çok şirketin Çin gibi tek tedarik merkezine bağımlılığını kırmak istediğini, Türkiye’de tekstil başta olmak üzere pek çok sektörün bundan yararlanabileceğini söyledi.