Soylu ‘Teröre ev sahipliği yapıyor’ demişti: İçişleri Bakanlığı tazminat ödeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “O yaşlı adam teröre ev sahipliği yapıyor” demesi üzerine tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Abdi Aykut’a ‘haksız tutukluluk’ gerekçesiyle tazminat ödenmesine hükmedildi. Bakanlık mahkemenin verdiği tazminat kararına, ‘sebepsiz zenginleşmeye neden olacağı’ iddiasıyla itiraz da etti.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy’de 11 Şubat – 2 Mart 2017 tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ikisi çocuk toplam 39 kişi gözaltına alınmıştı. Uzun süre kendisinden haber alınamayan Abdi Aykut’un ise gözaltında işkence gördüğüne dair fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı.

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Beraat etmişlerdi

İşkence iddiaları için konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Hukuk devletinin dışında bir şey yapılmıyor. O yaşlı adam teröre ev sahipliği yapıyor” demişti. Soylu’nun sözlerinin ardından işkenceye maruz bırakıldıklarını söyleyen köylülerden Abdi Aykut, Hatip Tunç, Rıfat Bayhan, Behçet Koçan, İsmail Ay, Abdülmecit Bal ve Vasfi Doğan çıkarıldıkları mahkemece ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla tutuklanmış, diğer kişiler de serbest bırakılmıştı.

‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla 17 Ağustos 2017’de ilk kez hakim karşısına çıkan yedi kişi, ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle beraat etmişti.

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Davayı kazanınca İçişleri Bakanlığı itiraz etti: Haksız zenginleşme

Mezopotamya Ajansı’ndan Ahmet Kanbal’ın haberine göre, söz konusu kararın ardından, yedi kişi ‘haksız tutukluluk’ gerekçesiyle Mardin İdare Mahkemesi’ne başvurarak, İçişleri Bakanlığı hakkında tazminat davası açtı. Köylüleri haklı bulan mahkeme, aralarında Abdi Aykut’un da bulunduğu altı ay tutuklu kalan altı köylüye 18 bin lira, beş ay tutuklu kalan köylüye ise 15 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İçişleri Bakanlığı avukatları da, mahkemenin verdiği tazminat kararına, ‘sebepsiz zenginleşmeye neden olacağı’ iddiası ile itirazda bulundu. Köylülerin tazminatlarını itirazın değerlendirilmesinin ardından alıp almayacakları belli olacak.