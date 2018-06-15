Soylu Suruç’taki ‘kurguyu’ açtı: Demirtaş’ı kim ziyaret etmişse müsebbibi odur

Suruç’taki silahlı kavgayla ilgili ‘somut olaylar olduğunu’ belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kim Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmişse bu olayların müsebbibi de odur” dedi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında çıkan silahlı kavga nedeniyle üç kişi hayatını kaybetmiş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

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Yıldız’ın silahlı kavgada yaşamını yitiren ağabeyinin cenaze töreni için Suruç’a giden Soylu, soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Soylu, “Müessif olayla karşı karşı karşıyayız ama bu müessif olayın çok önceden tahrik edicileri var, anlaşılıyor ki PKK seçimin sonucuna doğru eski usullerini devreye sokmak istiyor. Bunu da yine siyaseti araç olarak kullanarak gerçekleştirmek istiyor” dedi.

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‘Demirtaş’ı kimin ziyaret ettiğine bakmak lazım’

Soruşturmanın devam ettiğini ancak somut birtakım olaylar olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti: “Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP’nin 6’ncı sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi Meclis’te daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedef göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadır. O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır, o kadar açık ve net. Zannediyorlar ki burada ‘Milletimize eğer böyle bir korku salarsak ve bu seçimde veya bundan sonraki süreçte istediğimizi yapabilme kabiliyetine sahip olabiliriz.’ Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim, kim Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmişse bu olayların müsebbibi de odur. O kadar basit, kim bu olayları bu noktaya taşımak istiyor ve gayret gösteriyorsa, kim buradan güç alarak seçimi özgür ve hür biçimde oy kullanmayı kısıtlamak istiyorsa, Selahattin Demirtaş’ı kimin ziyaret ettiğine bakmak lazım. Yine burada hiç ilgisi olmadığı halde o partinin ilçe başkanının (CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören) yaptığı açıklamalara bakmak lazım. Bunlar bizim soruşturma süreçlerimizin idari adli soruşturma süreçlerimizin elbette ki dokunacağı konulardır.”

‘PKK’nın lafını ve sözünü Türkiye’de kimseye geçirtmeyiz’

“Bütün herkes bilsin PKK’nın lafını ve sözünü Türkiye’de kimseye geçirtmeyiz. Seçim olayına da PKK’nın lafını ve sözünü onun siyasi partisi üzerinden malzeme ettirmeyiz” diye konuşan Soylu, Türkiye’nin bir seçim dönemi yaşadığını, bu süreçte herkesin özgür iradesinin sandığa yansımasını istediklerini söyledi.

Soylu, “Kurgulanarak ve tahrik edilerek böyle bir şekilde sonuçlandırılması anlaşılıyor ki Meclis’teki gerçekleşen bir tartışmanın sonucunu burada almak. Allah milletvekilimizi muhafaza etti. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bu kadar müessif olay burada oluştu, elbette ki sorumsuz davrananlar hukuk önünde bunun hesabını adalete verecektir. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Olay, Başsavcılığımızın kontrolü altındadır. Bu süreçte teenniyle hareket etmemiz gerekir” dedi.

’25 yıllık esnafı PKK’lı gibi göstermeye çalışıyorlar’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP’li vekilin kardeşinin PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım, “Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var” derken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ‘saldırı’nın hazırlandığını öne sürmüştü.

Hayatını kaybeden Esved Şenyaşar ile Fadıl Şenyaşar’ın kuzeni Ahmet Yetkin ise iki akrabasının da hastanede silah ve oksijen tüpüyle saldırıya uğradığını söylemiş, “25 yıllık esnaf olan akrabalarımı PKK’lı gibi göstermeye çalışıyorlar. Madem PKK’lıydılar, devlet bunca yıldır onları neden yakalamadı” diye konuşmuştu.