Soylu: Sosyal izolasyonda doğu ve güneydoğuda sıkıntı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, İzmir ve Ankara’da ‘kentlerin çekildiğini’ ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ‘sosyal izolasyon’ konusunda sorun olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a hastalananların sayısı ise 2 bin 433’e çıkmıştı.

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Bir TV kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan İçişleri bakanı, alınan önlemlerden ve yapılanlardan şu sözlerle bahsetti:

*Şu ana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye’de şu an hayatın yüzde 80’i durmuş durumda.

*(Sosyal izolasyon konusu) Ters bir şey söyleyeceğim belki ama… Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul ve İzmir’de şehir çekilmiş durumda.

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‘Önüne geçemezsek en üst tedbir alınır’

*(Sokağa çıkma yasağı gündemde mi?) Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz.

* Stokçulara karşı zorunluluktan dolayı bir çağrıda bulunduk. Tüm maske üretici firmalara kaçakçılık şubesi ekipleri gitti, uyarıları yaptı. 12 saat sonra tebligatları ortaya koydular. 20-21 diye başlamıştık. 69 firmayla anlaşma imzaladık.

Semt pazarına yasak yok

*Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş-çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız.

* Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden gelenlerde ne zaman ilk vaka çıktı, sağlık bakanımız hemen tedbirini aldı

*2 bin 551 provokatif hesap tespit edildi, 449’una işlem yapıldı, diğerlerine işlem yapılıyor. Yüzde 70’i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C bağlantılı.

Sığınmacılar

*28 Şubat’tan bu yana Yunanistan’a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor.

Sağlık bakanı ‘İstanbul’u tutamıyoruz’ demişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’u ‘evde tutamadıklarını’ belirterek “Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz” demişti.