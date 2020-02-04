Soylu: Siyaset yapmıyorum ama 2002’den önce yapılan okullar sorunlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremi sonrası vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay’a 132 milyon lira bağış yaptığını belirtti. Soylu kentte 2002’den önce yapılan okulların sorunlu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 93 yıkık bina bulunduğunu açıklamıştı. Depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi de enkazdan kurtarılmıştı.

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İHA’nın haberine göre, Soylu ve Kurum, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde iş insanlarıyla bir araya geldi.

‘İsyan etmemek’ ve ‘hesap etmemek’ gerektiğini söyleyen Soylu, “İşin doğrusu budur. Burada özellikle deprem kuşağında olduğumuzu biliyoruz. Kayıplarımız oluyor ve bu kayıplar hepimizi üzüyor, çünkü günlerce bunlarla uğraşıyoruz“ diye konuştu.

Depremle ilgili ‘siyaset yapmadığını’ vurgulayan Soylu, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından önceki binaların sorunlu olduğunu belirterek, “2002’den önce yapılan okullar hasarlı ancak yeni yapılan okulların hemen hemen hiçbirisinde problem yok“ dedi.