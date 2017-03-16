Soylu ‘sığınmacı kozu’ üzerinden seslendi: 15 bin mülteciyi gönderelim de aklınız şaşırsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arka arkaya gelen iptallerin ardından krizin yaşandığı Hollanda ve Almanya’ya seslendi: “Avrupa’ya her ay 15 bin mülteciyi gönderelim de aklınız bir şaşırsın.”

20 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren anlaşmaya göre Türkiye’nin geri kabul ettiği mültecilerden kayıt altına aldığı her bir bireye karşılık, AB de bir yasal Suriyeli mülteci alacaktı. Bunun üzerine Yunanistan’daki mülteciler Türkiye’ye geri gönderilmeye başlanmıştı. Ancak mülteciler “Bizi Türkiye’ye göndermeyin”, “Türkiye’ye hayır” diyerek direnmeye çalışmışlardı.

Hollanda ile yaşanan krizden kısa bir süre konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye, sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir” demişti.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının iptal edileceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Şu anda uygulamıyoruz zaten. Onlar bizi vize konusunda oyaladılar. Bu şartlar yerine gelmezse göç anlaşmasını da uygulamayacağız. Bunların hepsi bizim elimizde” diye konuşmuştu.

‘Bu bizim iç meselemiz, size ne?’

İHA’nın haberine göre, Ankara’da düzenlenen KARDER (Karadenizliler Derneği) toplantısında konuşan Soylu, Hollanda ve Almanya’ya “Seçimi biz orada mı yapıyoruz, onların anayasası mı değişecek. Bu bizim iç meselemiz, size ne?” diyerek seslendi.

Soylu sözlerini şöyle bitirdi: “Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne mi aldınız, terörle mücadeleye katkıda mı bulundunuz? Çok arzu ediyorsanız bir Geri Gönderme Anlaşmamız var, isterseniz size göndermediğimiz her ay 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın.”